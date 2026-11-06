Santiago del Estero tendrá un viernes sofocante con 35°C y alerta amarilla por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa para este 6 de noviembre, con cielo algo nublado y sin lluvias previstas. Además, rige una advertencia por fuertes vientos para el sábado.

Hoy 01:31

El calor volverá a sentirse con intensidad este viernes 6 de noviembre en Santiago del Estero, donde se espera una jornada con temperaturas elevadas y condiciones de tiempo estable. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para el sábado, por lo que se recomienda prestar atención a las próximas actualizaciones.

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De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 35°C, en una jornada marcada por una importante amplitud térmica.

El cielo se presentará algo nublado durante buena parte del viernes, sin precipitaciones previstas. En tanto, la humedad podría rondar el 60%, mientras que se esperan vientos predominantes de los sectores norte y noreste, con velocidades estimadas entre 22 y 31 kilómetros por hora.