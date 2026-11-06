Racing se despide del Clausura ante un Barracas Central que quiere escalar posiciones en los playoffs

La Academia enfrentará al Guapo este viernes desde las 15 en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la última fecha de la fase regular.

Hoy 07:06

Racing visitará a Barracas Central este viernes 6 de noviembre, desde las 15, en el estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. La Academia buscará cerrar la fase regular con una victoria, mientras que el Guapo intentará hacerse fuerte como local y sumar tres puntos importantes.

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El conjunto de Avellaneda llega después de superar 2 a 1 a Aldosivi, con goles de Adrián Martínez y Rodríguez. Sin embargo, el entrenador deberá afrontar el compromiso sin Maravilla Martínez, quien quedó descartado por un desgarro en el recto anterior de la pierna derecha.

Otra de las preocupaciones en Racing pasa por Matías Zaracho, quien sufrió un golpe en la zona intercostal durante el encuentro anterior. El mediocampista trabajó con precaución durante la semana, aunque el cuerpo técnico confía en poder contar con él desde el inicio.

Por su parte, Barracas Central viene de empatar 2 a 2 frente a Belgrano en Córdoba, con tantos de Esteban Rolón y Nicolás Demartini. El Guapo acumula 23 puntos en 15 presentaciones y buscará cerrar de la mejor manera su participación en la fase regular.

El encuentro será dirigido por Darío Herrera, acompañado por Federico Cano y Juan Racciardi como asistentes, mientras que Fabrizio Llobet estará a cargo del VAR. El partido comenzará a las 15 horas y será televisado en vivo por ESPN Premium.