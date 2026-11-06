Franco Colapinto afronta las prácticas libres del GP de Brasil de Fórmula 1

El piloto argentino vuelve a la pista este viernes en el circuito de Interlagos con su Alpine, en busca de un buen rendimiento tras la polémica sanción que lo dejó sin puntos en México.

Hoy 07:20

Franco Colapinto vuelve a la acción en la Fórmula 1 este viernes 6 de noviembre, cuando afronte las primeras prácticas libres del Gran Premio de Brasil 2026, que se disputará en el histórico circuito de Interlagos, en San Pablo. El argentino buscará comenzar de la mejor manera un nuevo fin de semana con Alpine.

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La actividad tendrá dos sesiones de entrenamientos: la primera práctica libre comenzará a las 12.30, mientras que la segunda se desarrollará desde las 16, ambas en horario argentino. Será una jornada importante para ajustar la puesta a punto del monoplaza y encontrar el mejor ritmo de cara a la clasificación.

Colapinto llega a Brasil después de un frustrante Gran Premio de México, donde había cruzado la meta en el octavo lugar, pero una penalización por no reducir suficientemente la velocidad bajo bandera amarilla lo relegó al 15° puesto, dejándolo sin puntos pese a su buena actuación.

El cronograma continuará el sábado 7 de noviembre con la tercera práctica libre a las 11.30 y la clasificación desde las 15, que determinará el orden de largada. La carrera principal se disputará el domingo 8, a partir de las 14, sobre un total de 71 vueltas.

El piloto de Pilar intentará aprovechar las características de Interlagos para volver a sumar puntos y aportar al campeonato de constructores de Alpine. La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV.