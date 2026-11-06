Independiente se juega la clasificación a los playoffs en un duelo clave ante Riestra

El Rojo buscará cortar su racha de cinco partidos sin ganar cuando enfrente al Malevo este viernes desde las 19.15 en Avellaneda, por la última fecha de la fase regular.

Hoy 07:09

Independiente recibirá a Deportivo Riestra este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El conjunto de Avellaneda necesita una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificarse a los octavos de final.

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El equipo dirigido por Jadson Viera llega después de igualar 1 a 1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y acumula cinco encuentros consecutivos sin triunfos. En esa racha perdió frente a Boca e Instituto, mientras que empató con Racing, Talleres y el Halcón.

Por su parte, Deportivo Riestra atraviesa un presente complicado y buscará recuperarse tras caer 3 a 0 frente a Talleres en la jornada anterior. El equipo conducido por Gustavo Benítez acumula 13 partidos sin ganar, aunque ya tiene asegurada su permanencia en Primera División.

Para este compromiso, Independiente tendría como titulares a Santiago Mele, Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas, Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza, Imanol Machuca, Luis Ezequiel Ávila y Josias Palais.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pafundi, mientras que Juan Pablo Loustau estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por TNT Sports.