Unión va por el milagro de los octavos ante un Vélez que busca terminar lo más arriba posible

El Tatengue necesita ganar y esperar otros resultados para avanzar a playoffs, mientras que el Fortín buscará quedarse con el segundo puesto de su zona. Jugarán este viernes desde las 19.15 en Santa Fe.

Hoy 07:07

Unión de Santa Fe recibirá a Vélez este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. El Tatengue está obligado a conseguir una victoria para mantener sus posibilidades de ingresar a los playoffs, mientras que el Fortín intentará mejorar su ubicación de cara a los octavos de final.

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El equipo dirigido por Leonardo Madelón viene de empatar 1 a 1 ante Newell's, con un gol de Juan Pablo Ludueña, y acumula tres encuentros sin derrotas. Actualmente ocupa el décimo puesto con 18 puntos y necesita ganar, además de esperar resultados favorables en los partidos de Independiente ante Deportivo Riestra y San Lorenzo frente a Platense.

Por su parte, Vélez ya tiene asegurada su clasificación a los playoffs y se ubica tercero en su grupo con 28 unidades, dos menos que Boca. El equipo conducido por Guillermo Barros Schelotto buscará una victoria que le permita alcanzar el segundo lugar.

El Fortín llega después de igualar 2 a 2 frente a San Lorenzo en Liniers, en un encuentro que ganaba por dos goles gracias a las conquistas de Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini, pero que terminó empatando tras la reacción del Ciclón.

Para este compromiso, Unión podría formar con Matías Mansilla; Tobías Rubio, Ignacio Isla, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. En Vélez, Barros Schelotto todavía no confirmó el equipo titular.

El encuentro contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.