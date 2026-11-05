Benavente participó de la muestra anual de Plazas Saludables en el Parque del Encuentro

El intendente de la ciudad asistió a la muestra anual del Programa Plazas Saludables del Ministerio de Salud de la Provincia que, se realizó en el Parque del Encuentro.

Hoy 22:44

Allí, fue recibido por la directora de APS, Marta Tarchini, con quien presenció la muestra de todas las actividades desplegadas durante el presente año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También estuvo acompañado por el secretario Legal y Técnico Daniel Kobylañski; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y los subsecretarios de Salud, Mauro Kalinski; de gobierno, Nicolás Montenegro, y de Turismo, Diego Brunet.

El intendente Benavente agradeció la invitación y remarcó que la Municipalidad continuará trabajando con esta iniciativa que promueve los hábitos saludables y el encuentro entre vecinos en los diferentes espacios y barrios de la ciudad.