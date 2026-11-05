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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2026 | 22º
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Benavente participó de la muestra anual de Plazas Saludables en el Parque del Encuentro

El intendente de la ciudad asistió a la muestra anual del Programa Plazas Saludables del Ministerio de Salud de la Provincia que, se realizó en el Parque del Encuentro.

Hoy 22:44
Plazas Saludables

Allí, fue recibido por la directora de APS, Marta Tarchini, con quien presenció la muestra de todas las actividades desplegadas durante el presente año.

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También estuvo acompañado por el secretario Legal y Técnico Daniel Kobylañski; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y los subsecretarios de Salud, Mauro Kalinski; de gobierno, Nicolás Montenegro, y de Turismo, Diego Brunet.

El intendente Benavente agradeció la invitación y remarcó que la Municipalidad continuará trabajando con esta iniciativa que promueve los hábitos saludables y el encuentro entre vecinos en los diferentes espacios y barrios de la ciudad.

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