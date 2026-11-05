Impactante operativo en Tucumán: detuvieron a dos brasileños buscados por Interpol por homicidio agravado

Los sospechosos, de 20 y 18 años, tenían pedidos de captura internacional con fines de extradición. Fueron localizados por la Policía Federal Argentina en pleno centro de San Miguel de Tucumán tras una investigación de inteligencia criminal.

Hoy 22:38

Un importante operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió detener en San Miguel de Tucumán a dos ciudadanos brasileños que permanecían prófugos de la Justicia de su país, acusados de homicidio agravado. Ambos contaban con notificaciones rojas de Interpol y eran considerados fugitivos de alto interés en el marco de investigaciones vinculadas al crimen organizado transnacional.

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El procedimiento se concretó el miércoles, alrededor de las 16 horas, en la intersección de las calles 25 de Mayo y Marcos Paz, en pleno centro de la capital tucumana. La detención estuvo a cargo de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tucumán, luego de una serie de tareas de inteligencia, análisis de información y seguimientos.

Los detenidos fueron identificados como Kaua Kazahaya de Arruda, de 20 años, oriundo del estado brasileño de Paraná, y Angelina Oliveira da Silva, de 18 años, nacida en Río de Janeiro. Sobre ambos pesaban pedidos de captura internacional emitidos a requerimiento de las autoridades brasileñas, con fines de detención y posterior extradición.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, los jóvenes figuraban en un listado de prófugos de alto interés del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PacCTO 2.0), una iniciativa de cooperación internacional destinada a facilitar la localización de personas buscadas por delitos graves.

La investigación comenzó a partir de un requerimiento de cooperación canalizado por el Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina. Con esa información, los investigadores federales desplegaron distintas tareas que permitieron establecer el posible paradero de los sospechosos y concretar sus detenciones.

Tras el procedimiento, tomó intervención el Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, quien dispuso las medidas correspondientes para avanzar con los trámites judiciales de extradición.

Finalmente, ambos ciudadanos brasileños quedaron a disposición de la Justicia Federal argentina, mientras continúan las actuaciones para resolver su eventual traslado a Brasil, donde son requeridos por la Justicia.