Crimen de Lucio Dupuy: rechazaron otro pedido de Abigail Páez para acceder a salidas anticipadas

El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó la decisión de primera instancia y negó el planteo de la condenada, quien buscaba revisar el cálculo de su pena para determinar cuándo podría solicitar la libertad condicional.

Hoy 22:33

La Justicia de La Pampa rechazó un nuevo pedido de Abigail Páez, una de las condenadas por el crimen de Lucio Dupuy, para acceder a beneficios que le permitan obtener salidas anticipadas de la cárcel.

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La decisión fue tomada por la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, que confirmó un fallo previo del juez de Ejecución Penal, Edgardo Javier Trombicki. La resolución fue dictada el 26 de octubre y se conoció este jueves, por lo que representa otro revés para la defensa de la condenada.

La abogada de Páez, María Silvina Blanco Gómez, había solicitado que se revisara el cálculo de la pena para establecer cuándo podría estar en condiciones de pedir la libertad condicional. Entre sus argumentos, sostuvo que impedirle acceder a salidas anticipadas vulneraba sus derechos y afectaba sus posibilidades de reinserción social.

Sin embargo, los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi consideraron que, debido a los delitos por los que fue condenada, Páez no puede acceder al beneficio de la libertad condicional.

De esta manera, el Tribunal confirmó el rechazo dispuesto en primera instancia y mantuvo la negativa al planteo presentado por la defensa.