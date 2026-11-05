El Gobierno argentino negó que Santiago Peña haya ingresado al país tras su renuncia en Paraguay

Desde la Casa Rosada descartaron las versiones sobre la supuesta llegada del exmandatario paraguayo y señalaron que siguen de cerca la crisis institucional del país vecino. Javier Milei, por su parte, no hizo declaraciones públicas sobre el tema.

Hoy 22:30

El Gobierno nacional rechazó las versiones difundidas por medios paraguayos sobre el supuesto paradero de Santiago Peña y aseguró que el exmandatario no ingresó a la Argentina luego de presentar su renuncia a la Presidencia, en medio de la crisis política y financiera que atraviesa Paraguay.

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Fuentes de la Casa Rosada descartaron que Peña haya llegado a territorio argentino y señalaron que, por el momento, no está previsto emitir un comunicado oficial ni fijar una posición pública sobre los acontecimientos que se desarrollan en el país vecino.

“Estamos monitoreando los acontecimientos”, fue la breve respuesta que brindaron desde el Gobierno argentino al ser consultados por la situación institucional paraguaya.

En tanto, el presidente Javier Milei mantuvo silencio sobre la renuncia de quien fuera uno de sus aliados políticos en la región. Durante la jornada no publicó mensajes relacionados con la crisis ni con las versiones que indicaban una posible llegada de Peña a la Argentina.

En sus redes sociales, el mandatario se limitó a compartir contenidos vinculados con su gestión y con la próxima edición en francés de su libro El fin de la inflación. Al replicar una publicación sobre la traducción de la obra, escribió: “Fenómeno barrial”.

La crisis política en Paraguay se profundizó este jueves, cuando Peña comunicó su decisión de abandonar el cargo, mientras en el Congreso avanzaban iniciativas para impulsar un juicio político en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones.

A través de su cuenta oficial en X, el entonces presidente anunció la decisión con un mensaje dirigido a la ciudadanía. “Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia”, expresó.

Luego confirmó que presentaría su renuncia y justificó la medida en la necesidad de preservar la estabilidad institucional. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, sostuvo.

En su mensaje, Peña también pidió disculpas a la población por posibles errores durante su gestión. “Quiero pedir disculpas al pueblo, si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, manifestó.

Además, en medio del escándalo que afecta al sistema financiero paraguayo, señaló que una de sus principales preocupaciones será garantizar “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros” en las entidades bancarias.