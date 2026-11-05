Plazas Saludables realizó su muestra anual con la participación de vecinos de distintos barrios de Capital

La actividad se desarrolló en el Domo del Parque del Encuentro y reunió a los grupos que forman parte del programa, junto a equipos de salud e instituciones de la provincia.

Hoy 22:39

Con música, color y una amplia participación de vecinos, este jueves por la tarde se llevó a cabo la Muestra Anual de Plazas Saludables en el Domo del Parque del Encuentro. La propuesta permitió visibilizar las actividades que se desarrollan durante todo el año en distintos barrios de la ciudad Capital.

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La jornada estuvo encabezada por la directora de Atención Primaria de la Salud (APS) del Ministerio de Salud de la provincia, Martha Tarchini, junto al intendente Mario Benavente y la coordinadora del programa, Vanesa Terán, entre otras autoridades.

Los diferentes grupos que integran Plazas Saludables prepararon presentaciones especiales, con coreografías y propuestas llenas de ritmo y color. Cada espacio estuvo identificado con banderas e indumentaria especialmente elegida para la ocasión.

También participaron los equipos de las Unidades Primarias de Atención (UPA) que trabajan habitualmente junto al programa, además de integrantes de los hogares de residencia “Mama Antula”, de La Banda, y “Virgen del Valle”, de Capital, y del Hogar de Ciegos “Luis Braille”.

Uno de los momentos destacados fue el testimonio de vecinos de distintos barrios, quienes compartieron los cambios que experimentaron desde que comenzaron a participar de las actividades. En sus relatos resaltaron las mejoras en su salud y bienestar general, vinculadas a la práctica sostenida de actividad física.

Las experiencias también pusieron de manifiesto el valor social de la iniciativa, que además de promover hábitos saludables genera espacios de encuentro, integración y acompañamiento entre vecinos.