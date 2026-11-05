Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Milei: “Defender la libertad es defender a quienes nos cuestionan”

La senadora y jefa del bloque oficialista en la Cámara alta sostuvo que quienes ejercen el poder deben aceptar los cuestionamientos y controles ciudadanos.

Hoy 22:32

En una nueva señal de distancia respecto de Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich defendió este jueves la libertad de prensa y remarcó que los funcionarios deben aceptar las críticas y los controles de la ciudadanía. “Defender la libertad es defender fundamentalmente a quienes nos cuestionan”, afirmó durante un encuentro con el Colegio de Abogados realizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

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Durante su exposición, la dirigente sostuvo que la Constitución establece obligaciones para todos los ciudadanos, pero especialmente para quienes ocupan cargos de poder. En ese sentido, consideró que gobernar también implica estar dispuesto a recibir preguntas e incomodidades, incluso cuando ponen en discusión las propias decisiones.

“El que gobierna y acepta que lo controlen, sale más fuerte”, expresó. Además, destacó que la libertad de expresión debe garantizarse para todas las personas, independientemente de sus opiniones. “Una sociedad que discute en libertad se equivoca mucho menos y corrige antes”, agregó.

Bullrich también planteó que la República no debe limitarse a una estructura formal de instituciones, sino que tiene que sostenerse en valores concretos que establezcan límites al ejercicio del poder. “Tengo una vida dedicada a la acción política y aprendí que los cargos pasan y los valores quedan”, señaló.

Aunque durante su discurso no mencionó directamente al Gobierno ni al Presidente, sus palabras se conocieron después de los cuestionamientos de Milei a periodistas que difundieron información sobre la causa Libra. En la cena de la Fundación Faro, el mandatario había afirmado que debían “quemarse en la hoguera”, una expresión que generó el rechazo de organizaciones periodísticas y dirigentes de la oposición.

No es la primera vez que Bullrich marca diferencias con el jefe de Estado por sus declaraciones contra la prensa. Dos semanas atrás, consideró que Milei había “cruzado un límite” con sus expresiones y pidió “cuidar un poco las palabras”. En aquella oportunidad, defendió el derecho del Presidente a responder a las publicaciones periodísticas, aunque sostuvo que las críticas deben contestarse con argumentos.

Las declaraciones se suman a otros planteos públicos de la senadora sobre el rumbo de la gestión nacional. Bullrich también expresó reparos sobre la estrategia política del oficialismo frente a temas sensibles, como el ajuste en Discapacidad y la Ley de Tierras, y reclamó acelerar los acuerdos con gobernadores y sectores aliados.

Además, insistió en la necesidad de introducir “ciertos correctivos” para que la recuperación económica tenga impacto en la vida cotidiana de la población y pueda “llegar a los hogares”.