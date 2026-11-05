Milei dejó España tras una cumbre marcada por sus cruces con Pedro Sánchez y sus gestos a la oposición

El Presidente adelantó su regreso a la Argentina luego de participar de la Cumbre Iberoamericana en Madrid.

Hoy 22:37

El presidente Javier Milei emprendió el regreso a la Argentina tras abandonar Madrid antes de lo previsto en su agenda oficial, luego de una gira que estuvo atravesada por sus diferencias con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y sus encuentros con referentes de la oposición de ese país.

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La última actividad del mandatario fue una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el hotel donde se alojaba. La dirigente del Partido Popular mantiene una relación cercana con Milei y ya lo había recibido durante una visita anterior a España.

El encuentro se sumó a la reunión que el Presidente había mantenido el miércoles con Santiago Abascal, líder del partido Vox. Ambas actividades fueron sus principales contactos políticos por fuera de la Cumbre Iberoamericana y volvieron a poner de manifiesto su afinidad con dirigentes enfrentados al gobierno de Sánchez.

En contraste, Milei evitó participar de la ceremonia inaugural de la cumbre en el Teatro Real y de la cena ofrecida por los reyes de España en el Palacio Real. Tampoco mantuvo reuniones bilaterales con otros jefes de Estado ni tuvo un encuentro privado con el rey Felipe VI, a diferencia de varios mandatarios de la región que sí fueron recibidos por el monarca.

El único contacto presencial con Sánchez se produjo durante la sesión plenaria de la cumbre, en la Galería de las Colecciones Reales. El saludo entre ambos fue breve y distante, en un contexto de tensión diplomática que se arrastra desde anteriores declaraciones del mandatario argentino contra el jefe del Gobierno español.

Durante su intervención ante los líderes iberoamericanos, Milei volvió a cuestionar al socialismo y lanzó críticas directas a la gestión del Partido Socialista Obrero Español. “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”, sostuvo, ante la presencia de Sánchez.

Horas después, el mandatario español respondió durante el cierre del encuentro. Agradeció la participación de los líderes y se refirió especialmente al Presidente argentino, aunque marcó distancia de sus expresiones: “El insulto no forma parte de mi forma de entender la política”, afirmó.

Las declaraciones de Milei también generaron reparos dentro de la oposición española. El expresidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, consideró que las diferencias políticas pueden expresarse sin recurrir a descalificaciones y sostuvo que la política exterior debe procurar mantener buenas relaciones entre países. De todos modos, valoró el rumbo económico del Gobierno argentino.

En el plano diplomático, el canciller Pablo Quirno participó de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la cumbre y coincidió con su par español, José Manuel Albares. La Cancillería argentina había cuestionado previamente las declaraciones de Milei contra Sánchez, aunque durante esta jornada no se registraron nuevas respuestas públicas.

Uno de los puntos destacados por el Gobierno argentino fue el respaldo unánime de los países iberoamericanos al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Durante el foro, Milei también ratificó la voluntad de la Argentina de negociar con el Reino Unido y cuestionó las actividades de exploración petrolera en el área de las islas, a las que calificó como una ocupación ilegal.

El Presidente anticipó, además, que su administración continuará con acciones ante organismos internacionales y medidas contra las empresas involucradas en esas actividades.

De esta manera, Milei cerró su paso por Madrid con una agenda que combinó su participación en el encuentro regional, la defensa del reclamo argentino por Malvinas y reuniones con dirigentes opositores al gobierno español. Su visita volvió a exponer las diferencias con Sánchez y dejó en evidencia la cercanía política que mantiene con referentes del Partido Popular y Vox.