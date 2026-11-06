San Lorenzo choca ante Platense en un duelo decisivo por la clasificación a octavos del Clausura

El Ciclón y el Calamar se enfrentarán este viernes desde las 19.15 en el Nuevo Gasómetro, por la última fecha de la fase regular. Ambos necesitan ganar para mantener sus posibilidades de avanzar a octavos de final.

Hoy 07:08

San Lorenzo recibirá a Platense este viernes 6 de noviembre, desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos llegan con posibilidades de clasificarse a los playoffs, por lo que el encuentro será determinante para sus aspiraciones.

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El conjunto dirigido por Rubén Darío Insua viene de protagonizar una gran remontada ante Vélez en Liniers, donde perdía 2 a 0 y terminó rescatando un empate 2 a 2 gracias a los goles de Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. El Ciclón suma 19 puntos y se encuentra a una unidad de los puestos de clasificación.

Por su parte, Platense llega entonado después de vencer 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Vicente López, con tantos de Víctor Cuesta y Guido Mainero. Sin embargo, el equipo conducido por Martín Palermo tiene un panorama más complicado: necesita ganar y esperar que Independiente no consiga una victoria ante Deportivo Riestra.

Para este compromiso, Insua podría apostar por una ofensiva integrada por Alexis Cuello y Agustín Ladstatter, mientras que Palermo tendría como principales cartas de ataque a Guido Mainero y Gonzalo Lencina.

El encuentro contará con el arbitraje de Felipe Viola, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.