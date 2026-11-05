Quimsa recibe a Lanús en el Ciudad con el objetivo de mantener su invicto en la Liga Nacional

La Fusión, líder del campeonato con seis victorias consecutivas, buscará extender su gran presente este viernes desde las 21 ante el Granate, que viene de caer frente a Olímpico en La Banda.

Hoy 07:15

Quimsa buscará prolongar su arranque perfecto en la Liga Nacional de Básquet cuando reciba este viernes, desde las 21 horas, a Lanús en el Estadio Ciudad. El conjunto dirigido por Lucas Victoriano llega como único líder de la competencia, con seis triunfos en igual cantidad de presentaciones.

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La Fusión viene de superar a Peñarol de Mar del Plata como local y quedarse en soledad en lo más alto de la tabla. Entre sus principales goleadores aparecen Matías Solanas (13 puntos de promedio), Facundo Rutenberg (12,2), Nicolás Copello (10,8) y Nicolás Martínez (10,2).

Por su parte, Lanús ocupa el 13° puesto con tres victorias en nueve partidos y llega después de perder ajustadamente ante Olímpico por 95 a 94 en el Vicente Rosales. Sus principales figuras son Pedro Bombino, con 13,8 puntos y 7,1 rebotes de promedio, y el ex Quimsa Juan Ignacio Brussino, con 12 tantos y 3,5 asistencias.

En la previa del encuentro, el pivote Javier Saiz destacó el presente del equipo: "El equipo funciona bien en líneas generales, no solamente por las victorias, también porque seguimos evolucionando como equipo y al ser la primera parte de la temporada esto es muy importante además de conseguir los resultados".

El partido será dirigido por Alejandro Chiti, Danilo Molina y Juan Fernández. Las entradas podrán adquirirse en la secretaría del club y a través de la plataforma Passline.