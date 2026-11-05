Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político en Paraguay: "Me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa"

El presidente paraguayo anunció que comparecerá ante el Congreso luego de que fracasara la sesión para tratar su renuncia.

Hoy 20:15

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó este jueves que se presentará ante el Congreso para defenderse durante el juicio político impulsado en su contra, en medio de la profunda crisis institucional y financiera que atraviesa el país por el escándalo de Ueno Bank.

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El anuncio se produjo luego de que fracasara por falta de quórum la sesión parlamentaria destinada a tratar su renuncia, presentada horas antes. De esta manera, el mandatario continúa formalmente en el cargo mientras avanza el procedimiento de destitución aprobado por la Cámara de Diputados.

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa", expresó Peña a través de su cuenta de X. Además, aseguró que lo hará con argumentos y pruebas, respetando la Constitución y las instituciones paraguayas.

El jefe de Estado sostuvo que, aunque algunos legisladores ya habrían anticipado su decisión, considera necesario dar explicaciones a la ciudadanía. También se comprometió a colaborar con las investigaciones y entregar la información que le soliciten las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Uno de los puntos centrales de su mensaje estuvo dirigido a los ahorristas afectados por la crisis de Ueno Bank. Peña remarcó que la devolución de los depósitos debe avanzar independientemente del resultado del proceso político y que su continuidad en la Presidencia no puede condicionar las soluciones para las familias perjudicadas.

Finalmente, el mandatario pidió calma ante las manifestaciones y la incertidumbre política, al tiempo que aseguró que respetará el resultado del juicio político, cualquiera sea la decisión del Congreso.

"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay", concluyó Peña, mientras el país permanece a la espera de una definición sobre su futuro político.