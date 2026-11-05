El karting santiagueño define a sus campeones con una gran fecha coronación en el Francisco de Aguirre

La octava y última jornada del campeonato 2026 se disputará este viernes 6 y sábado 7 de noviembre, con carreras nocturnas y pilotos de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. La entrada a las tribunas será libre y gratuita.

Hoy 19:17

El karting santiagueño se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad y emoción con la disputa de la octava y última fecha del campeonato 2026, que tendrá lugar este viernes 6 y sábado 7 de noviembre en el kartódromo Francisco de Aguirre, donde se conocerán los nuevos campeones de la temporada.

Organizado por la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero (APSE), el certamen cerrará un año que contó con ocho fechas, cuatro nocturnas y cuatro diurnas, y que reunió a pilotos santiagueños, tucumanos y catamarqueños en las diferentes categorías.

La actividad comenzará el viernes 6 a las 20 con tandas libres para todos los inscriptos. El sábado 7 desde las 18 se desarrollarán los entrenamientos de las categorías 110 Escuela, IAME 60, 150 A Nacional, 150 C Nacional, 150 Master y 150 Senior. Posteriormente llegarán las clasificaciones y las series, mientras que las finales están previstas para las 21.30, seguidas de la premiación.

En el Campeonato Anual, la definición promete ser apasionante en varias divisionales. En la 110 Escuela, Josué Baltazar Ledesma lidera con 118 puntos, apenas uno por encima de José Roberto Álvarez. En IAME 60, Ignacio Sierra encabeza las posiciones con 104,5 unidades, seguido por Bautista Sola con 86.

En la 150 A Nacional, Nicolás Salomón, oriundo de Tintina, llega como puntero con 93,5 puntos, escoltado por Dafne García Gallego con 83,5. En la 150 C Nacional, Pablo Taboada lidera con 71 unidades, seguido por Cristian Albuquerque con 65.

Por su parte, en la 150 Master, el tucumano Benjamín Sola domina con 106,5 puntos, mientras que Ricardo Luna suma 54,5. En la 150 Senior, el vigente campeón Agustín Viano encabeza la clasificación con 120 unidades, por delante de Alejandro Guerra, que acumula 90.

En cuanto al Campeonato Clausura, los líderes son José Roberto Álvarez en 110 Escuela con 52 puntos; Ignacio Sierra en IAME 60 con 48, seguido de cerca por su hermano Gael con 46; Nicolás Salomón en 150 A Nacional con 50; Enzo Orona en 150 C Nacional con 49; Benjamín Sola en 150 Master con 57; y Agustín Viano en 150 Senior, también con 57 unidades.

Para quienes deseen acompañar la jornada, el acceso a la zona de boxes tendrá un costo de $7.000, mientras que el ingreso a las tribunas será libre y gratuito para todo público.

De esta manera, el kartódromo Francisco de Aguirre volverá a encender sus luces para despedir una temporada cargada de grandes carreras y emociones, con una fecha coronación que consagrará a los mejores pilotos del karting santiagueño 2026.