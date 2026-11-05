Crisis en Paraguay: se levantó la sesión del Congreso que iba a definir si aceptaban la renuncia del presidente Santiago Peña

El Senado rechazó la dimisión del mandatario por 24 votos contra 20. Diputados oficialistas abandonaron sus bancas ante la falta de apoyo para aprobar la renuncia, lo que impidió continuar con la sesión bicameral.

Hoy 18:49

La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que se levantara la sesión bicameral del Congreso que analizaba la renuncia de Santiago Peña, tras la decisión de legisladores oficialistas de abandonar sus bancas y dejar sin quórum el recinto.

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La medida se produjo después de que el Senado rechazara la renuncia del mandatario por 24 votos contra 20, en una votación nominal que evidenció las diferencias políticas sobre la salida del jefe de Estado.

El rechazo también contó con el respaldo de diputados opositores y algunos legisladores disidentes del Partido Colorado, lo que complicó las posibilidades del oficialismo de conseguir los votos necesarios para aceptar la dimisión presidencial.

Ante este escenario, diputados oficialistas se retiraron de sus bancas, provocando la falta de quórum y obligando a levantar la sesión sin que se completara el tratamiento de la renuncia.

La situación ocurre en medio de una profunda crisis institucional desatada por el colapso de Ueno Bank, que derivó en fuertes cuestionamientos contra Peña y llevó a la Cámara de Diputados a aprobar por unanimidad el juicio político en su contra, con 78 votos favorables.

De esta manera, la situación institucional de Santiago Peña continúa sin una resolución definitiva, mientras el Congreso enfrenta el desafío de definir el procedimiento para formalizar su salida del poder.