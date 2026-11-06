Silva Neder anunció el regalo que los vicegobernadores del Norte Grande llevarán al papa León XIV

Se trata de una pieza artesanal confeccionada por teleras de Majada Sud, departamento San Martín. El tejido representa la identidad cultural del NOA y NEA y será entregado al Sumo Pontífice durante su visita a Luján.

Hoy 13:16

En el marco de una agenda institucional y cultural de relevancia regional, el vicegobernador de la provincia y presidente del Parlamento del Norte Grande Argentino, Dr. Carlos Silva Neder, adelantó hoy que la Mesa Ejecutiva de los vicegobernadores del NOA y NEA llevarán una pieza artesanal única para el Papa León XIV y que será entregada durante la visita oficial que Su Santidad realizará el próximo miércoles a la ciudad de Luján.

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Se trata de un valioso tejido artesanal —concebido como pie de cama— confeccionado por teleras de la localidad de Majada Sud, en el departamento San Martín, que sintetiza el patrimonio inmaterial y la destreza textil de la región. La obra fue presentada en el despacho de la Vicegobernación por la licenciada en Artes Visuales Gabriela Soria, quien complementó el trabajo de las maestras teleras con intervenciones bordadas a mano.

Al respecto, Silva Neder destacó el valor simbólico e institucional del presente: “Este manto, que contiene bordadas varias iconografías representativas del NOA y NEA, llevará a Su Santidad la identidad del Norte Grande Argentino. Será un orgullo para nosotros que el Papa pueda llevarse esta artesanía que representa a la región a la cual pertenecemos”.

Por su parte, la Lic. Gabriela Soria contextualizó el origen de la iniciativa, impulsada en forma conjunta por la Cátedra Abierta Mama Antula de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia. “Esta propuesta representa mucho más que una pieza artesanal: es una expresión de nuestras raíces, de nuestros saberes ancestrales y del trabajo de mujeres que mantienen viva nuestra identidad cultural”, enfatizó.

Finalmente, las autoridades y coordinadores del proyecto coincidieron en la necesidad de articular políticas institucionales y académicas que promuevan la puesta en valor de los artesanos locales, fortaleciendo el desarrollo cultural proyectado hacia el escenario nacional e internacional.