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Mascotas

Se perdió Maggie en el barrio Cabildo y sus dueños piden ayuda para encontrarla

La gatita se extravió en la zona de Delivano Chazarreta. Su familia pide colaboración para encontrarla y ofrece una recompensa de $200.000 a quien ayude a que regrese a casa.

Hoy 12:59

Una familia busca desesperadamente a Maggie, una gata de pelaje gris que se perdió en la zona de Delivano Chazarreta, en el barrio Cabildo, y solicita la colaboración de los vecinos para poder encontrarla.

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Además, anunciaron una recompensa de $200.000 para quien logre devolverla a su hogar.

La familia pidió especialmente que, si alguien la ve, dé aviso de inmediato y no la retenga, ya que Maggie tiene una familia que la espera.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 154022039.

La difusión del pedido resulta fundamental para que Maggie pueda regresar cuanto antes con sus seres queridos.

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