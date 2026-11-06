Denuncian a un efectivo por presunto abuso sexual en una jornada de reentrenamiento

La acusación fue presentada por una oficial subinspector. El hecho investigado habría ocurrido durante una práctica táctica con otros efectivos. La Justicia analiza testimonios y pruebas.

Hoy 08:38

La Escuela de Cadetes "Coronel Lorenzo Lugones" quedó en el centro de una investigación judicial luego de que una oficial de la Policía denunciara a un compañero por un presunto abuso sexual.

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La denuncia fue radicada en los últimos días ante la Unidad de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, área encargada de investigar hechos en los que estarían involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. La denunciante es una oficial subinspector que presta servicios en el área de Estadísticas de la Jefatura de Policía.

El denunciado, también con jerarquía de subinspector, cumpliría funciones en el sector de seguridad privada y custodia de un funcionario provincial. Según la presentación, ambos coincidieron en una jornada institucional de reentrenamiento destinada al personal policial.

Durante el desarrollo de una de las actividades, un simulacro que recreaba una situación de toma de rehenes, se habría producido el hecho denunciado. La mujer relató que, en medio del ejercicio, el colega habría realizado manoseos que ella consideró ajenos a la maniobra de capacitación. También sostuvo que la situación habría continuado después de concluida la práctica, cuando se habría producido un forcejeo que terminó con ambos en el suelo.

La oficial explicó que en un primer momento no logró dimensionar lo ocurrido, precisamente por el contexto del entrenamiento. Con el correr de los días, tras escuchar comentarios entre compañeros, habría comprendido la gravedad de lo sucedido y resolvió presentarse ante la Justicia.

La causa quedó a cargo del fiscal Mauricio Abramzuck, de la Unidad de Violencia Institucional, quien ordenó recepcionar la denuncia con los protocolos de contención vigentes y remitir las actuaciones para su análisis.

Fuentes judiciales indicaron que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, en la que se deberán recolectar testimonios de quienes participaron de la jornada y demás elementos que permitan esclarecer lo denunciado.

Hasta el momento no se dieron a conocer resoluciones judiciales sobre la situación procesal del denunciado, quien goza del principio de presunción de inocencia mientras avance la investigación.