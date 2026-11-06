Una madre ingresó a una escuela de San Juan y golpeó a una alumna tras una pelea entre adolescentes

Una pelea entre dos adolescentes terminó en un insólito episodio de violencia dentro de una escuela de San Juan, cuando la madre de una de las estudiantes entró sin autorización al establecimiento y golpeó a la otra menor involucrada en la discusión.

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El hecho ocurrió en las últimas horas en la Escuela Técnica General Manuel Savio, de Calingasta, y derivó en denuncias cruzadas y dos investigaciones judiciales.

Según detallaron fuentes policiales al diario Tiempo de San Juan, el conflicto se desencadenó en el playón de la escuela durante una clase de Educación Física.

En un momento, se desató una discusión entre dos alumnas pero el intercambio de insultos escaló rápidamente el nivel de violencia, a tal punto que la profesora a cargo de la clase intervino y las llevó a ambas hasta el sector de preceptoría, con el objetivo de contener el enfrentamiento.

Sin embargo, el conflicto no terminó allí. La madre de una de las adolescentes se enteró de lo sucedido y decidió presentarse en el establecimiento educativo.

La mujer ingresó sin permiso al área administrativa del colegio y atacó físicamente a la otra adolescente que había participado de la discusión con su hija.

La agresión ocurrió delante de docentes y alumnos, que presenciaron la violenta escena dentro de la institución y dieron aviso a la policía.

Después del episodio, las personas involucradas se presentaron en la Comisaría 16.ª de Villa Calingasta, donde se radicaron denuncias cruzadas.

A partir de las presentaciones, la Justicia dispuso avanzar con dos investigaciones paralelas.

Por un lado, la UFI Genérica abrió un legajo por el delito de lesiones para determinar la responsabilidad penal de la madre que habría golpeado a la alumna.

Por otro, el Juzgado de Menores tomó intervención para analizar las conductas de las adolescentes involucradas en el enfrentamiento.

La alumna agredida fue sometida a pericias médicas para establecer el carácter y la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

Con esos resultados, las autoridades judiciales deberán definir los próximos pasos de la investigación y evaluar posibles medidas cautelares e imputaciones para las personas denunciadas.