Calor intenso en Añatuya: el termómetro alcanzará los 35 grados hoy Viernes 6 de noviembre de 2026

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta mayormente soleado, con temperaturas que prometen elevarse en los próximos días. Los añatuyenses deberán prepararse para un fin de semana cálido.

Hoy 08:21

El día de hoy, los añatuyenses se despertaron con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 21.4 °C que se siente un poco más fresca, a 17.9 °C. La humedad en la zona es del 58%, lo que puede generar una sensación más templada para quienes salen a realizar actividades al aire libre.

Con un viento que sopla del noreste a 22.7 km/h, la jornada promete ser ideal para disfrutar del sol. Las condiciones climáticas serán perfectas para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni cambios bruscos en el clima durante el día.

Para hoy, se espera que la temperatura alcance los 35.3 °C en su punto máximo, lo que generará calor intenso hacia la tarde. Es aconsejable que los añatuyenses tomen precauciones, como hidratarse adecuadamente y protegerse del sol.

El pronóstico para mañana, sábado 7 de noviembre, indica que las temperaturas bajarán un poco, con una mínima de 16 °C y una máxima de 25.4 °C. Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado y soleado, continuando la tendencia de buen clima.

Finalmente, el domingo 8 de noviembre, se espera una mínima de 11.9 °C y una máxima de 27.6 °C, manteniendo las condiciones mayormente soleadas. En resumen, el fin de semana se presenta cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Añatuya.

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