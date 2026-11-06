Javier Milei hablará ante la Sociedad Rural en medio del reclamo por las retenciones y la crisis política en Paraguay

El Presidente participará este viernes de un encuentro con dirigentes del campo en Palermo. Hay expectativa por posibles definiciones económicas y por su postura tras la renuncia de Santiago Peña.

Hoy 08:11

El presidente Javier Milei participará este viernes, desde las 12.30, de la tradicional reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que se realizará en el predio ferial de Palermo. El encuentro tendrá lugar en medio de los reclamos del sector agropecuario por la eliminación de las retenciones y la crisis política desatada en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña.

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Desde la Casa Rosada confirmaron que el mandatario brindará un discurso ante los representantes del campo, aunque no adelantaron su contenido. La expectativa está puesta en posibles definiciones sobre la política agropecuaria y las perspectivas económicas para 2027.

El reclamo del campo por la eliminación de las retenciones

Durante la última Exposición Rural, el titular de la entidad, Nicolás Pino, había respaldado el rumbo económico del Gobierno, pero insistió en la necesidad de eliminar definitivamente los derechos de exportación. En aquella oportunidad, reclamó que las retenciones desaparezcan “por ley y para siempre”.

Por su parte, Milei había ratificado su intención de avanzar con la reducción de impuestos al campo, aunque condicionó nuevas medidas al mantenimiento del equilibrio fiscal.

La crisis en Paraguay y el silencio de Milei tras la renuncia de Peña

La actividad también marcará el regreso del Presidente a la agenda local tras su participación en la Cumbre Iberoamericana en España, en un escenario regional atravesado por la crisis institucional de Paraguay.

La renuncia de Santiago Peña, presentada en medio del escándalo financiero de Ueno Bank y del avance de un juicio político, generó fuertes repercusiones internacionales.

Hasta el momento, Milei no se pronunció públicamente sobre la situación de su aliado. Desde el Gobierno argentino señalaron que se encuentran “monitoreando los acontecimientos”.