Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 NOV 2026 | 24º
X
Espectaculos

Rosamund Pike protagonizará "Feed", una película de terror corporal sobre la obsesión por convertirse en influencer

La trama gira alrededor de una madre que busca impulsar la fama de su hija gimnasta mediante un suplemento que desencadena una transformación monstruosa.

Hoy 08:18

Rosamund Pike protagonizará y producirá ‘Feed’, una nueva película de terror corporal (body horror) que estará dirigida por Leslye Headland, responsable de la serie The Acolyte. El proyecto cuenta con un guion de Daniella Isaacs y propone una mirada perturbadora sobre las redes sociales, la exposición de los menores y las exigencias de la cultura digital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia sigue a Erin, una madre desesperada por convertir a su hija, una joven gimnasta, en una estrella de las redes sociales. En su búsqueda de reconocimiento y éxito, descubre un suplemento de colágeno poco conocido que promete impulsar la popularidad de la adolescente como influencer.

La fórmula parece funcionar: la joven comienza a ganar notoriedad en internet, pero el éxito trae consecuencias inesperadas. A medida que su exposición crece, su cuerpo experimenta una transformación monstruosa, llevando la historia hacia el terreno del horror.

La película está inspirada en ‘Hatching’ (2022), el filme finlandés de terror dirigido por Hanna Bergholm que también explora las presiones familiares, la imagen personal y las transformaciones físicas.

Pike, nominada al Oscar por Perdida, también estará involucrada en la producción a través de su compañía Primitive Streak. La actriz describió el proyecto como una oportunidad para abordar la obsesión contemporánea con las redes sociales, el culto al éxito y la búsqueda de la perfección.

Por su parte, Headland destacó el guion de Isaacs y definió la historia como una propuesta audaz, inquietante y profundamente humana. La película marcará su regreso a la dirección cinematográfica tras su trabajo en The Acolyte.

La distribución internacional estará a cargo de The Veterans, mientras que CAA Media Finance gestionará las ventas en Estados Unidos. La presentación del proyecto y el inicio de las negociaciones comerciales están previstos para el American Film Market.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto afronta las prácticas libres del GP de Brasil de Fórmula 1
  2. 2. La Banda: prorrogan la detención de un joven acusado de balear a un adolescente durante una pelea entre bandas
  3. 3. Santiago del Estero tendrá un viernes sofocante con 35°C y alerta amarilla por fuertes vientos
  4. 4. Milei dejó España tras una cumbre marcada por sus cruces con Pedro Sánchez y sus gestos a la oposición
  5. 5. Quimsa recibe a Lanús en el Ciudad con el objetivo de mantener su invicto en la Liga Nacional
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT