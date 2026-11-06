Rosamund Pike protagonizará "Feed", una película de terror corporal sobre la obsesión por convertirse en influencer

La trama gira alrededor de una madre que busca impulsar la fama de su hija gimnasta mediante un suplemento que desencadena una transformación monstruosa.

Hoy 08:18

Rosamund Pike protagonizará y producirá ‘Feed’, una nueva película de terror corporal (body horror) que estará dirigida por Leslye Headland, responsable de la serie The Acolyte. El proyecto cuenta con un guion de Daniella Isaacs y propone una mirada perturbadora sobre las redes sociales, la exposición de los menores y las exigencias de la cultura digital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia sigue a Erin, una madre desesperada por convertir a su hija, una joven gimnasta, en una estrella de las redes sociales. En su búsqueda de reconocimiento y éxito, descubre un suplemento de colágeno poco conocido que promete impulsar la popularidad de la adolescente como influencer.

La fórmula parece funcionar: la joven comienza a ganar notoriedad en internet, pero el éxito trae consecuencias inesperadas. A medida que su exposición crece, su cuerpo experimenta una transformación monstruosa, llevando la historia hacia el terreno del horror.

La película está inspirada en ‘Hatching’ (2022), el filme finlandés de terror dirigido por Hanna Bergholm que también explora las presiones familiares, la imagen personal y las transformaciones físicas.

Pike, nominada al Oscar por Perdida, también estará involucrada en la producción a través de su compañía Primitive Streak. La actriz describió el proyecto como una oportunidad para abordar la obsesión contemporánea con las redes sociales, el culto al éxito y la búsqueda de la perfección.

Por su parte, Headland destacó el guion de Isaacs y definió la historia como una propuesta audaz, inquietante y profundamente humana. La película marcará su regreso a la dirección cinematográfica tras su trabajo en The Acolyte.

La distribución internacional estará a cargo de The Veterans, mientras que CAA Media Finance gestionará las ventas en Estados Unidos. La presentación del proyecto y el inicio de las negociaciones comerciales están previstos para el American Film Market.