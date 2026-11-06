La Banda se prepara para un calor intenso: temperaturas extremas a la vista para hoy Viernes 6 de noviembre de 2026

Los bandeños disfrutarán de un día soleado, pero deberán prepararse para el calor extremo en las próximas horas. Las temperaturas alcanzarán picos significativos durante el fin de semana.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños pueden esperar un clima soleado con una temperatura actual de 18.8 °C, que se sentirá como 16.1 °C debido a la humedad del 60%. El viento sopla a 15.8 km/h desde el noreste, lo que puede ofrecer algo de alivio durante las horas más calurosas.

A medida que avanza el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 36.3 °C, lo que indica un clima propenso a las altas temperaturas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra.

Sin embargo, el pronóstico para mañana, sábado 7 de noviembre, sugiere que el clima se tornará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17.3 °C y 25.6 °C. Este cambio podría ofrecer un respiro a los bandeños tras el calor extremo del viernes.

El domingo 8 de noviembre, La Banda volverá a experimentar un clima soleado, pero las temperaturas serán más moderadas, con mínimas de 13.8 °C y máximas de 27.6 °C. Una mejora que muchos esperarán después de un fin de semana tan caluroso.

En resumen, los bandeños deben estar preparados para un día caluroso hoy, con una máxima de 36.3 °C. Mañana se espera un clima cubierto, mientras que el domingo traerá de nuevo el sol, pero con temperaturas más frescas en comparación con el viernes.

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