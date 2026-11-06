Clodomira otorgará ayuda económica y asistencia psicológica a las hijas de Vanina Galván

El intendente Daniel Ruiz anunció un subsidio mensual destinado a colaborar con la manutención de las niñas y también puso a disposición un equipo de profesionales para brindarles acompañamiento psicológico y terapéutico.

Hoy 12:55

El intendente de Clodomira, Daniel Darío Ruiz, otorgó asistencia económica y puso a disposición acompañamiento psicológico para las tres hijas de Vanina, la mujer que fue víctima de femicidio en esa ciudad.

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Durante un encuentro realizado este viernes por la mañana, el jefe comunal expresó su solidaridad con las niñas y con los familiares de la víctima, y manifestó su compromiso de acompañarlas en este difícil momento.

Como parte de las medidas anunciadas, Ruiz dispuso un subsidio económico mensual destinado a colaborar con la manutención de las tres menores. La ayuda busca brindarles un respaldo para afrontar sus necesidades cotidianas tras la pérdida de su madre.

Además, el intendente informó que un equipo de psicólogos y terapeutas estará a disposición de las niñas para ofrecerles asistencia y acompañamiento profesional si lo necesitan.

De esta manera, el municipio busca brindar contención a las hijas de Vanina y a su entorno familiar, en medio de las consecuencias que dejó el femicidio.