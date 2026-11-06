Pozo Hondo: la querella indicó que la Cámara Gesell corroboró el abuso a la joven de 15 años

El abogado Marcelo Castillo Gioja informó que se realizó la entrevista en Cámara Gesell y sostuvo que se buscará determinar la responsabilidad de los sospechosos y la posible participación de otras personas.

Hoy 11:55

La investigación por el abuso sexual denunciado por una adolescente de 15 años en Pozo Hondo sumó una instancia clave con la realización de la Cámara Gesell. Así lo informó Marcelo Castillo Gioja, querellante en la causa, durante una entrevista con Radio Panorama, en la que sostuvo que el testimonio de la víctima permitió corroborar el ataque sexual denunciado.

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"Se ha corroborado el abuso sexual con acceso carnal, se han dado los pormenores del hecho y, en el andamiaje de este proceso, vamos a determinar las responsabilidades del autor material del hecho y también la participación criminal de otros autores que van a ser investigados", expresó el abogado.

Castillo Gioja anticipó que solicitarán nuevas medidas judiciales a partir de los elementos que surjan de la investigación. En ese sentido, apuntó contra el funcionamiento de los controles municipales en Pozo Hondo y consideró que existieron condiciones que dejaron expuestos a los adolescentes que asistieron al evento.

"Pediremos diligencias que nacen de todo lo permisivo que se ha dado por parte del municipio de Pozo Hondo, que ha permitido que esto suceda porque no han funcionado como corresponde los controles necesarios. Por ende, toda la situación se ha vuelto muy vulnerable para nuestros chicos y nuestros jóvenes", manifestó.

Durante la entrevista también hizo referencia al traslado de los jóvenes hasta el lugar donde se desarrolló la fiesta. Según indicó, una combi vinculada al transporte de Jaime Paz fue a buscarlos y permitió que subieran al vehículo con bebidas alcohólicas.

"Este no es el punto central, sino determinar de forma categórica el acceso carnal que con meridiana claridad nos ha explicado la víctima en el antes, el durante y el después", remarcó el querellante.

La adolescente estuvo acompañada por su madre durante la instancia judicial, que se realizó en la Seccional 26 de Pozo Hondo.

El caso se originó tras un episodio ocurrido durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, luego de una fiesta en el boliche The King. La joven había sido encontrada inconsciente en inmediaciones del establecimiento y trasladada a un centro de salud. Posteriormente, su madre realizó la denuncia.

En el marco de la investigación ya se produjeron detenciones. El jueves 5 de noviembre se confirmó el arresto de otro sospechoso, que se sumó al de un hombre de apellido Cardozo, concretado días antes.

Con la realización de la Cámara Gesell y las nuevas medidas que anticipó la querella, la causa continúa avanzando para establecer las responsabilidades penales de los involucrados y determinar si existieron otras participaciones en el hecho.