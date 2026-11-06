CABA registró una inflación del 1,9% en octubre y ya acumula 26,1% en el año

El relevamiento oficial mostró una leve aceleración mensual. En el último año, los precios subieron un 32,5%. Qué rubros tuvieron los mayores incrementos.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,9% en octubre, informó este viernes el Instituto de Estadística y Censos porteño. Así, el indicador porteño mostró una aceleración de 0,1 puntos porcentuales contra septiembre, que había dado 1,8%.
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De esta manera, el IPC de CABA acumuló un aumento de 26,1% desde enero. El alza fue de 32,5% en los últimos 12 meses.
Los rubros que más subieron en la Ciudad de Buenos Aires durante el mes pasado fueron Recreación y Cultura; y Ciudado personal, protección social y otros productos, con un alza de 2,8% respectivamente.
Alimentos y bebidas; y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles también quedaron arriba del índice general y marcaron un alza mensual de 2,2%, respectivamente.
El INDEC difundirá el próximo jueves 12 de noviembre el IPC a nivel nacional de octubre de 2026. Los analistas privados esperan que se ubique por debajo del 2%.
Los sectores que tuvieron mayor incidencia en el nivel general de inflación durante octubre fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Restaurantes y hoteles, que en conjunto explicaron el 63% del alza general del indicador porteño.
A continuación, los rubros que más subieron durante el décimo mes del año:
Según detalló el informe del IDECBA, los bienes y servicios tuvieron un alza de 1,9% en octubre. Así, treparon 27,1% y 37,5% a nivel interanual, respectivamente.
El INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de octubre este jueves 12 de noviembre, a las 16. Según las proyecciones de los privados, el décimo mes se ubicará con una variación mensual por debajo del 2%.
En septiembre, los precios subieron 1,9% y acumularon un alza de 23,6% en los primeros ocho meses del año. El indicador llegó a 33,4% interanual.
El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) mostró que los analistas estiman que el IPC de octubre cerró en 1,8%.