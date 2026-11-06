Caso Adorni: no encontraron pruebas de enriquecimiento ilícito, pero investigarán una posible evasión

El fiscal consideró que no hay elementos para avanzar con una acusación por el crecimiento patrimonial del exfuncionario. No obstante, pidió analizar si existieron irregularidades impositivas.

Hoy 11:53

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que la investigación contra Manuel Adorni deje de tramitar bajo la figura de enriquecimiento ilícito y pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si el exjefe de Gabinete cometió delitos tributarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El planteo se produjo después de analizar las explicaciones que presentó el exfuncionario sobre su patrimonio, especialmente los fondos que atribuyó a operaciones con Bitcoin realizadas antes de ingresar al Gobierno. Según la evaluación del fiscal, las pruebas reunidas no alcanzan para descartar esa versión y sostener que hubo un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio de la función pública.

Sin embargo, el pedido no implica el cierre de la investigación ni el sobreseimiento de Adorni. Pollicita advirtió que existen indicios de posibles irregularidades en la declaración de ingresos, tenencias de dólares y operaciones con criptomonedas que deberán ser examinadas por la Justicia especializada en delitos económicos.

La presentación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, que deberá resolver si acepta el cambio de competencia y dispone el traslado del expediente.