Alivio para Boca: Álvaro Montero no fue convocado por Colombia y podrá jugar ante Banfield

El arquero quedó fuera de la lista de su selección para la fecha FIFA de noviembre y estará disponible para la semifinal de la Copa Argentina. Rodolfo Arruabarrena también podrá contar con Miguel Merentiel.

Hoy 12:23

Boca Juniors recibió una noticia importante de cara a la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. El arquero Álvaro Montero no fue convocado por la Selección de Colombia para los amistosos de noviembre y podrá estar a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena en un encuentro decisivo para el Xeneize.

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En la previa de la publicación de la lista, existía preocupación en el club debido a que Montero venía siendo citado habitualmente por Néstor Lorenzo. Incluso, el colombiano se había perdido los cuartos de final frente a Racing por compromisos internacionales. Sin embargo, aunque integró la prelista, finalmente quedó afuera de la convocatoria definitiva.

La decisión representa un alivio para el cuerpo técnico, que podrá contar con su arquero titular en un partido clave. El propio Montero había manifestado anteriormente su deseo de cumplir con ambos compromisos: "Quisiera partirme a la mitad y estar en las dos partes", expresó al referirse a la posibilidad de jugar para Boca y su selección.

Además, el Xeneize recibió otra buena noticia con Miguel Merentiel, quien tampoco fue convocado por la Selección de Uruguay. De esta manera, el delantero estará disponible para enfrentar al Taladro y el entrenador podrá mantener a dos piezas importantes de su equipo.

En contrapartida, Williams Alarcón fue citado por la Selección de Chile y será el único futbolista de Boca que se perderá el encuentro ante Banfield por la fecha FIFA.

Así, mientras se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura, Boca comienza a definir su plantel para la semifinal de la Copa Argentina, con la tranquilidad de que podrá contar con Montero y Merentiel en busca de un lugar en la final.