Violento choque en el Parque Aguirre dejó a una mujer herida

Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes, cerca del mediodía, en la intersección de las calles Olaechea y Urquiza, donde colisionaron un automóvil y una camioneta Volkswagen Amarok.

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De acuerdo con los primeros datos, el automóvil circulaba por calle Olaechea, de sur a norte, cuando la Amarok habría ingresado desde calle Urquiza y se produjo el impacto.

Como consecuencia del choque, el conductor del automóvil sufrió un raspón en la frente. En tanto, una mujer que viajaba en la camioneta fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

Se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias del siniestro y el estado de salud de las personas involucradas.