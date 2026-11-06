Patín Belgrano cerró un gran 2026 con títulos y podios nacionales

Las patinadoras de la institución se destacaron en los principales campeonatos argentinos, con títulos, subcampeonatos y actuaciones sobresalientes que reflejan el crecimiento del patinaje artístico en Santiago del Estero.

Hoy 13:20

El Club Patín Belgrano cerró una destacada temporada 2026, marcada por importantes logros en los campeonatos nacionales de patinaje artístico organizados por la Confederación Argentina de Patinaje (CAP). Con títulos argentinos, subcampeonatos y numerosos podios, las deportistas representaron a Santiago del Estero en diferentes competencias realizadas en el país.

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Uno de los resultados más importantes llegó en agosto, durante el Campeonato Nacional Absoluto disputado en San Juan, donde Anabel Guzmán se consagró subcampeona argentina en la categoría B Primera Senior. La patinadora ya había conseguido el título en la Copa Clausura de la divisional B, celebrada en Río Negro.

En el mismo certamen, Rocío Molina Gallar obtuvo el tercer puesto nacional en B Segunda Cadetes, mientras que Santina Zarba Muratore alcanzó la instancia final tras destacarse previamente en la Copa Apertura. Las tres deportistas formaron parte de la delegación santiagueña que terminó en el cuarto puesto de la clasificación general por provincias.

Otro gran desempeño se registró en la Copa Roberto Rodríguez, disputada entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre en Miramar, Buenos Aires. Allí, Isabella Olschinsky se consagró campeona argentina en Formativa 9 años, mientras que Estefanía Grilo Kozameh obtuvo el subcampeonato nacional en Formativa 13 años. Estos resultados contribuyeron al tercer puesto de Santiago del Estero en la clasificación general.

También sobresalieron Angelina Camacho Macchiarola, cuarta en C Quinta 12 años; Lola Santillán Battan, quinta en C Quinta 13 años; Luz Agostina Cano Ríos, séptima en C Cuarta 11 años; y Alfonsina Robles, novena en C Quinta 12 años. Además, tuvieron destacadas participaciones Paz Nebro Ferreyra, Elena Evangelina Yanulis y Luz Valentina Romano.

En la disciplina Figuras Obligatorias, Mariana Ledesma consiguió el tercer puesto en C Cuarta Mayores, mientras que Paz Nebro Ferreyra finalizó novena en C Cuarta 13 años. A estos logros se sumó Julieta Díaz Layus, quien obtuvo el subcampeonato nacional en Tercera 15 años durante la Copa Ernesto González Molina, disputada en San Juan.

El trabajo deportivo de la institución está encabezado por las entrenadoras Mariana Herrera y Soledad Herrera, responsables de la formación y preparación de las patinadoras. El club integra la Federación Santiagueña de Roller Sport, organismo que representa a la provincia en las competencias federativas nacionales.

De esta manera, el Club Patín Belgrano despidió un año cargado de satisfacciones, consolidando su crecimiento deportivo y reafirmando el protagonismo de Santiago del Estero en el patinaje artístico argentino, gracias al esfuerzo de sus deportistas, entrenadoras y familias.