La justicia santiagueña estuvo presente en Innovatech Jus + Law

En el evento se abordaron ejes vinculados a educación, transformación digital, IA, nuevos desafíos de la abogaría, entre otros tópicos.

Hoy 18:49

El Poder Judicial provincial, estuvo presente en la Innovatech Jus+Law, que se desarrolló en el Parque de la Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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En representación de la Justicia santiagueña, participaron el Dr. Héctor Salomón, juez de Control y Garantías de la Jurisdicción Capital y el sr. Álvaro Rodríguez Montesino, director tecnológico de Sistema AV y M del Poder Judicial.

El evento es organizado por la Asociación de Impulsores de Legaltech en Argentina (ALTA) y propone actividades de intercambio, capacitación y formación profesional vinculadas con la innovación y la incorporación de tecnología en el ámbito de la Justicia.

Del encuentro participaron autoridades de las instituciones organizadoras, magistrados y funcionarios de países de la región, representantes de la Red de Planificadores y asociaciones de abogados vinculadas con la innovación legal.

En ese marco, el Dr. Salomón fue invitado a participar de uno de los paneles de la mesa directiva, en lo que constituyó el primer Encuentro Nacional de Colegios de Abogados e impacto de la IA, quien aportó la mirada desde el Poder Judicial, de los efectos de los cambios tecnológicos que se están generando con la utilización de las IA desreguladas.

Asimismo, se concretaron entrevistas con diferentes firmas tecnológicas especializadas en IA y Legal Tech, que participaron como parthners y auspiciantes en el evento, luego de lo cual se agendaron reuniones a futuro, para evaluar su utilidad en función del programa “El Poder Judicial en cambio”.