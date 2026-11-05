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SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2026 | 26º
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EN VIVO I Gimnasia recibe a Belgrano en un duelo clave por los puestos de clasificación del Torneo Clausura

El Lobo, que ya tiene asegurado el tercer lugar de la Zona B, enfrentará al Pirata, que buscará una victoria para intentar disputar los octavos de final como local.

Hoy 20:30

Gimnasia de La Plata y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este jueves desde las 19.15 en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos ya están clasificados a los playoffs, pero el conjunto cordobés necesita sumar de a tres para mejorar su ubicación.

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