Confirmado: durísima sanción a Montiel por su expulsión en el superclásico y River apelará

El Tribunal de Disciplina publicó su informe con las fechas que le dio al lateral derecho. Además, la suspensión a Martínez Quarta.

Hoy 18:38

River recibió una dura noticia de cara a los playoffs del Torneo Clausura 2026. Este jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó que Gonzalo Montiel fue sancionado con tres fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico ante Boca, por lo que no podrá disputar los octavos de final ni unos eventuales cuartos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La decisión generó un fuerte malestar en Núñez, ya que Montiel se convirtió en el primer futbolista del actual campeonato en recibir tres fechas de suspensión. Hasta el momento, la sanción máxima había sido de dos jornadas, aplicada en ocho oportunidades.

Según el informe del árbitro Nicolás Ramírez, la expulsión se produjo por una infracción considerada como "juego brusco grave", tras una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco. El fallo fue respaldado por el VAR, a cargo de Silvio Trucco, y posteriormente ratificado por el Tribunal de Disciplina.

Ante este escenario, River apelará la sanción con la intención de reducir la cantidad de fechas. El club se ampara en antecedentes recientes, como el caso de Franco Nicola, de Atlético Tucumán, quien logró una reducción de dos a una jornada durante el mismo torneo.

Si la apelación no prospera, el entrenador Leonardo Ponzio deberá recurrir nuevamente al uruguayo Giovanni González, quien fue titular en la victoria ante Aldosivi y acumula siete partidos desde su llegada al Millonario.

Por otra parte, Lucas Martínez Quarta recibió una fecha de suspensión por su expulsión en el Superclásico, sanción que ya cumplió ante Aldosivi. De esta manera, el defensor estará disponible para los octavos de final, mientras River espera una resolución favorable en el caso de Montiel.