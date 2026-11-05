Qué debe pasar para que Boca y River se crucen en los playoffs del Clausura

Tras la victoria del Millonario ante Aldosivi, quedaron definidos los posibles escenarios para un nuevo enfrentamiento entre los dos grandes del fútbol argentino. Podrían encontrarse en cuartos de final o semifinales.

Hoy 18:32

Boca y River podrían volver a enfrentarse en los playoffs del Torneo Clausura 2026, aunque el triunfo del Millonario por 2 a 0 ante Aldosivi modificó las posibilidades de un nuevo Superclásico. Con las posiciones actuales, ambos equipos ya no podrían cruzarse en los octavos de final.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio quedó prácticamente asegurado en el cuarto puesto de la Zona A, con 26 puntos y una diferencia de gol de +7. Sus perseguidores, Belgrano y Barracas Central, están tres unidades por debajo y necesitarían una goleada para superarlo.

Por su parte, Boca ocupa el segundo lugar de la Zona B con 30 puntos, tres menos que Instituto. El Xeneize todavía puede finalizar entre el primero y el cuarto puesto, una situación que determinará en qué instancia podría encontrarse nuevamente con su clásico rival.

Para que haya Superclásico en cuartos de final, Boca deberá terminar como líder de su zona. Para conseguirlo, tendrá que vencer a Defensa y Justicia, esperar una derrota de Instituto y descontar dos goles de diferencia respecto del conjunto cordobés. Además, ambos deberán superar sus respectivos compromisos de octavos.

La otra posibilidad es un enfrentamiento en semifinales. Para que esto suceda, el equipo xeneize tendría que finalizar tercero, algo que podría ocurrir si pierde ante Defensa y Justicia y Vélez no gana su partido. En ese escenario, los dos equipos quedarían del mismo lado del cuadro y podrían encontrarse si avanzan de ronda.

De esta manera, la última fecha de la fase regular será determinante para conocer el camino de Boca y River en los playoffs y establecer si existe la posibilidad de una revancha del Superclásico antes de la final del Torneo Clausura 2026.