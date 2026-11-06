Caso de abuso en Pozo Hondo: denuncian presuntas irregularidades en el traslado de menores desde Tucumán

El abogado Marcelo Castillo Gioya destacó la declaración de la víctima y aseguró que existirían elementos que respaldarían la denuncia.

Hoy 22:58

El abogado Marcelo Castillo Gioya, representante de la querella en la causa por el presunto abuso sexual de una adolescente de 15 años en la zona de Pozo Hondo, consideró que la declaración de la víctima representó un avance importante para el esclarecimiento del hecho. Además, adelantó que buscarán ampliar la investigación hacia otras posibles responsabilidades.

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En diálogo con Noticiero 7, el letrado sostuvo que el testimonio brindado por la menor durante la diligencia judicial aportó elementos relevantes para la causa. Según su interpretación, las características físicas descriptas por la víctima serían coincidentes con las de la persona que permanece detenida, aunque aclaró que se trata de una valoración propia.

Castillo Gioya también puso el foco en las circunstancias previas al episodio y cuestionó el traslado de adolescentes en una combi desde Las Cejas, Tucumán, hacia Pozo Hondo, en Santiago del Estero. Según indicó, la víctima habría declarado que los menores podían subir al vehículo con bebidas alcohólicas y consumirlas durante el recorrido.

Para el abogado, esta situación podría comprometer al propietario del vehículo y a otras personas que habrían tenido intervención en el traslado. En ese sentido, consideró que permitir el ingreso de menores y el consumo de alcohol durante el viaje constituye una irregularidad que deberá ser investigada.

Respecto de la investigación por el ataque sexual denunciado, Castillo Gioya afirmó que la declaración de la adolescente estaría respaldada por otros elementos probatorios. Mencionó la existencia de un testigo considerado relevante, además de los resultados de la revisión del médico forense, que habría detectado lesiones compatibles con un posible arrastre y heridas que podrían corresponderse con espinas del lugar.

También hizo referencia al trabajo de Policía Científica en la escena investigada, ubicada en una zona montuosa cercana al edificio del Concejo Deliberante.

Finalmente, el abogado adelantó que la querella buscará que se investiguen eventuales responsabilidades de funcionarios municipales y efectivos policiales.