Primera semana de gestión: la Municipalidad de La Banda realizó trabajos de alumbrado público en más de 20 barrios

La Dirección de Iluminación repuso artefactos, reparó tableros y normalizó 29 puntos de luz, en paralelo al nuevo programa de higiene urbana que multiplica las horas operativas por día.

Hoy 23:13

En la primera semana de la gestión del intendente Llamil Abdala, la Municipalidad de La Banda desplegó un amplio operativo de mantenimiento del alumbrado público en distintos puntos de la ciudad. Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Iluminación, que depende de la Secretaría de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento y Desarrollo Urbano.

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Las tareas se desarrollaron en simultáneo al nuevo programa de gestión operativa de higiene urbana, que desde el inicio del mandato pasó de 80 a 320 horas operativas por día, con menos camiones, y que prevé alcanzar las 400 horas en pocas semanas, además de las tareas de limpieza de desagües en puntos estratégicos de la ciudad como medidas preventivas ante el fenómeno climático del Niño.

Con ambas líneas de trabajo, el municipio avanza en el cuidado de los espacios públicos, con una ciudad más limpia y mejor iluminada.

Tableros reacondicionados y reparados

Uno de los ejes del informe semanal fue la recuperación de tableros de comando, clave para el funcionamiento del alumbrado. Se reacondicionó el tablero del Barrio Besares y se detectaron y repararon cortocircuitos en los tableros del Barrio Palermo (Pueyrredón y Antenor Álvarez) y de Av. Belgrano y Ruta 1, donde además se hizo la reconexión y la puesta en funcionamiento. En el Barrio Lourdes, sobre Av. Belgrano, también se reconectó el tablero y se restableció el servicio.

Además, se repararon y reconectaron tableros de comando en los barrios Centro (zona España, entre Rivadavia y Bolivia), 25 de Mayo 250 viviendas, El Cruce, Lourdes, Villa Juana, Villa Margarita, Villa Suaya, Los Lagos, Villa Raquel y Ampliación 1° de Mayo.

Reposición de artefactos y puntos de luz

El equipo repuso artefactos completos (cabezal, brazo, cables y morsetería) en Garay, casi Amadeo Jaques, y en Garay y Santa Fe, donde habían sido robados. También se repuso un artefacto dañado en Santa Fe y Alberdi.

Además, se normalizaron 29 puntos de luz mediante la reposición de lámparas y artefactos LED quemados:





● Barrio Menéndez: 4 puntos de luz.

● Barrio Matadero y Dorrego: 3.

● Barrio Los Álamos 2: 3.

● Barrio Rubia Moreno: 2.

● Barrio San Martín: 7.

● Barrio Constitución: 4.

● Barrio Central Argentino, Ampliación y 2° Ampliación: 6.





Semáforos, obradores y dependencias municipales

Las tareas incluyeron la reparación y normalización de los semáforos de España y Av. San Martín, y el reemplazo de lámparas verdes en los de España y Laprida. En los obradores municipales se colocaron lámparas LED dentro del playón del Obrador San Carlos y reflectores en el predio del Obrador Dorrego. En la Terminal de Ómnibus se reparó un cortocircuito en las oficinas de la Dirección de Tránsito.

Un compromiso con los vecinos y un pedido a la comunidad

La Municipalidad continuará trabajando de manera sostenida en el mantenimiento, la reparación y la mejora del alumbrado público, con el objetivo de brindar un servicio más seguro, eficiente y de mejor calidad para todos los vecinos.

Al mismo tiempo, la comuna solicitó la colaboración de la comunidad para prevenir el robo y el daño de luminarias, artefactos y demás elementos de la infraestructura, fundamentales para sostener las mejoras realizadas y evitar que los espacios públicos vuelvan a quedar a oscuras.

Con estas acciones, el municipio busca construir, mediante el trabajo conjunto entre el Estado y los vecinos, una ciudad mejor iluminada, más segura y con una mejor calidad de vida para toda la comunidad.