Fatal accidente en la Costanera: encontraron dos personas sin vida y una tercera herida

El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 21:20 horas. En el lugar encontraron una motocicleta que habría quedado incendiada y a dos personas fallecidas. La tercera víctima fue trasladada al Centro de Salud Banda.

Hoy 23:07

Un grave siniestro vial ocurrido durante la noche de este viernes en la zona de la Costanera dejó como saldo dos personas fallecidas y una tercera herida, lo que motivó un importante despliegue de efectivos policiales y equipos de emergencia.

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El episodio se habría producido cerca de las 21:20 horas, cuando personal de la Comisaría Comunitaria N° 12 fue alertado sobre el hecho y se dirigió al lugar junto con otras unidades.

Al llegar, los uniformados encontraron una motocicleta que habría sido consumida por las llamas y a dos personas sin vida. En tanto, una tercera víctima fue asistida y trasladada consciente al Centro de Salud Banda, donde quedó bajo atención médica.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre cómo se habría producido el siniestro ni las circunstancias que desencadenaron el impacto. Tampoco se dieron a conocer las identidades de las personas involucradas.

En el lugar trabajaban efectivos de Policía Científica, Seguridad Vial, Unidades Motorizadas y Bomberos Voluntarios. También se solicitó la presencia de una unidad morguera de la División Bomberos de la Policía.

La investigación continúa para establecer la mecánica del hecho, identificar a las víctimas y determinar cómo ocurrió el trágico episodio.