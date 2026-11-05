Quimsa festejó su séptima victoria al hilo ante Lanús y se afianza en la cima de la Liga Nacional

La Fusión venció con autoridad al Granate por 88-71 en el estadio Ciudad, estiró su invicto y se afirma en lo más alto de la tabla de posiciones.

Hoy 22:37

Quimsa sigue imparable en la Liga Nacional de Básquet. El conjunto santiagueño derrotó por 88-71 a Lanús en el Estadio Ciudad, consiguió su séptimo triunfo consecutivo y ratificó su condición de único líder invicto de la competencia.

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El equipo dirigido por Lucas Victoriano tuvo un comienzo parejo frente al Granate. Tyren Johnson, Facundo Rutenberg y Nicolás Copello aportaron en ofensiva, pero la efectividad de Whitfield le permitió a la visita quedarse con el primer cuarto por 19-18.

En el segundo parcial, Tayavek Gallizzi y Laterza impulsaron una reacción de la Fusión, que llegó a sacar una ventaja de once puntos. Sin embargo, Lanús respondió con Brussino y Whitfield para achicar la diferencia antes del descanso, al que Quimsa se fue arriba por 45-41.

La diferencia llegó en el tercer cuarto, cuando el conjunto santiagueño mostró su mejor versión. Con el aporte de Johnson, Matías Solanas, Saiz y Gallizzi, ajustó su defensa y encontró mayor efectividad en ataque para escaparse 74-52.

En los últimos diez minutos, Quimsa administró la ventaja y selló una nueva victoria por 88-71. Gallizzi fue la figura con 19 puntos, seguido por Johnson con 17 y Rutenberg con 10. En Lanús se destacó Pedro Bombino, con 18 tantos y 7 rebotes.

Con un registro perfecto de siete victorias en siete presentaciones, la Fusión buscará extender su gran momento este domingo desde las 20.30, cuando reciba a Instituto de Córdoba en el Estadio Ciudad.