Temporal en Añatuya: tres familias sufrieron el derrumbe de sus techos y graves daños en sus viviendas

El fuerte viento y las lluvias del pasado miércoles provocaron importantes destrozos en viviendas de distintos barrios de la ciudad. Personal municipal realizó un relevamiento para gestionar asistencia a los damnificados.

Hoy 22:15

El violento temporal de lluvia y viento que azotó Añatuya durante el pasado miércoles dejó graves consecuencias para tres familias de la ciudad, cuyas viviendas sufrieron derrumbes parciales y totales de sus techos, además de importantes daños materiales.

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La intensidad del fenómeno climático provocó el colapso de distintas estructuras, dejando habitaciones expuestas a la intemperie y a los damnificados en una situación de vulnerabilidad, debido a los daños ocasionados en sus hogares.

Entre los afectados se encuentra la familia Jaime, del barrio Manzione, cuya vivienda sufrió importantes destrozos como consecuencia del temporal. Una situación similar atravesó la familia Villalba, del barrio Campo Rosso, donde se registraron graves daños estructurales.

Por su parte, la familia Serrano, del barrio Colonia Osvaldo, también resultó damnificada por el fenómeno meteorológico, que provocó el derrumbe de parte de las instalaciones de su vivienda.

Las imágenes registradas tras el temporal muestran chapas desprendidas, estructuras derrumbadas, escombros acumulados y techos hundidos, dejando al descubierto distintos sectores de las casas afectadas.

Ante esta situación, personal de la Oficina de Acción Social de la Municipalidad de Añatuya se presentó en los barrios afectados para realizar un relevamiento de los daños y conocer las necesidades de cada familia.

Según se informó, el objetivo del operativo es gestionar la asistencia necesaria para los damnificados y colaborar en la recuperación de las viviendas que resultaron dañadas por el temporal.

De esta manera, las tres familias aguardan la ayuda correspondiente para avanzar con la reparación de sus hogares, luego de los importantes destrozos ocasionados por las fuertes lluvias y ráfagas de viento.