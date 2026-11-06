Un escándalo familiar involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi y terminó con intervención policial

El episodio habría ocurrido este viernes en una vivienda del barrio privado La Isla, en Nordelta.

Hoy 22:11

Un episodio familiar derivó en una intervención policial y judicial este viernes en la propiedad de Mauro Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta, partido bonaerense de Tigre. El futbolista habría sido denunciado por presuntas lesiones contra una de sus hijas, de 11 años, luego de que la menor se comunicara con su madre para pedir ayuda.

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De acuerdo con el parte policial, efectivos del Comando Patrullas Tigre se presentaron en el domicilio tras recibir un llamado al 911. Allí, Wanda Nara habría manifestado que su expareja habría reprendido y encerrado a la niña en una habitación.

Según el relato incluido en la denuncia, la menor habría logrado comunicarse con su madre mediante WhatsApp y le habría contado que estaba sola, que su padre le habría pegado y que tenía miedo. Posteriormente, habría salido por sus propios medios de la vivienda y quedado bajo el resguardo de Wanda. En el inmueble también se encontraba la otra hija de la expareja, de 10 años, quien también habría abandonado la propiedad para reunirse con su madre.

El informe policial indicaría que Icardi permaneció dentro de la casa y se habría negado a mantener una entrevista con los efectivos que llegaron al lugar.

La situación habría tomado mayor dimensión cuando Wanda interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity, programa que conduce en Telefe, y se trasladó hasta Nordelta junto a su pareja, Martín Migueles. Según relató el periodista Pepe Ochoa en LAM, al llegar se habría producido una fuerte discusión entre la conductora y el futbolista, que motivó la presencia de varios móviles policiales y una ambulancia.

La intervención quedó a cargo del fiscal Julio Petrucci, de la UFI Género de Tigre, quien habría dispuesto iniciar actuaciones por lesiones, tomar declaración testimonial a Wanda Nara, realizar un reconocimiento médico legal a la menor y notificar a Icardi sobre la formación de la causa.

Además, habría intervenido el Sistema de Emergencia Social de Tigre para brindar contención en el lugar. Antes de presentarse en la fiscalía, los involucrados también habrían pasado por un hospital de Dique Luján para realizar las actuaciones médicas correspondientes.

La investigación buscará establecer qué ocurrió y determinar las posibles responsabilidades. Hasta el momento, no habrían trascendido declaraciones públicas de Wanda Nara ni de Mauro Icardi sobre el episodio.