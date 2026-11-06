Messi sorprendió con un detalle que ilusionó a los hinchas de Newell’s con su posible regreso

El capitán del Inter Miami llegó al entrenamiento con un accesorio que refleja su vínculo con el club rosarino. La imagen se viralizó en medio de las expectativas de los hinchas leprosos.

Hoy 22:24

Lionel Messi volvió a despertar la ilusión de los hinchas de Newell’s Old Boys con un pequeño detalle que no pasó inadvertido. El astro argentino llegó este viernes al entrenamiento del Inter Miami con una matera personalizada que llevaba el escudo del club rosarino, donde dio sus primeros pasos como futbolista.

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La imagen fue compartida por las redes oficiales de las Garzas y rápidamente generó repercusión. En el bolso, donde Messi guarda su mate y un termo dorado, aparecen los escudos de la Selección Argentina, Barcelona, Inter Miami y Newell’s, mientras que llamó la atención la ausencia del Paris Saint-Germain, otro de los clubes en los que jugó.

El vínculo de la familia Messi con la Lepra también quedó reflejado recientemente durante el cumpleaños número 14 de Thiago Messi. En una fotografía publicada por Antonela Roccuzzo, se pudo observar que el hijo mayor de la pareja tenía un sticker de Newell’s en su mate.

Mientras tanto, el presidente del club rosarino, Ignacio Boero, se refirió a la posibilidad de que el capitán argentino regrese algún día a la institución.

“No hay nada sobre la llegada de Messi. Es un sueño, pero hay que respetar sus tiempos”, aseguró en diálogo con LT8, dejando en claro que actualmente no existen negociaciones.

En lo deportivo, Messi se prepara para enfrentar a Charlotte FC este sábado 7 de noviembre, desde las 18 (hora argentina), por la última fecha de la fase regular de la MLS.

Inter Miami llega al encuentro con 59 puntos y en el segundo puesto de la Conferencia Este, con el objetivo de conservar esa posición antes del inicio de los playoffs.

Aunque la matera no representa ninguna señal concreta sobre su futuro, el guiño de Messi a Newell’s volvió a emocionar a los hinchas rosarinos, que mantienen intacto el sueño de verlo nuevamente con la camiseta rojinegra.