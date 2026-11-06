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Accidente en la Ruta 34: un camión cargado con azúcar protagonizó un violento vuelco

El accidente ocurrió durante la tarde de este viernes, a la altura del kilómetro 620. Por el momento, se desconocen las causas del siniestro y si hubo personas lesionadas.

Hoy 22:13

Un camión que transportaba azúcar protagonizó un vuelco durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, sobre la Ruta Nacional 34, en un tramo comprendido entre las localidades de Garza y Lugones, en Santiago del Estero.

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Según la información recabada, el siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 620, donde, por causas que todavía se desconocen, el vehículo de carga terminó volcado.

El transporte llevaba un cargamento de azúcar al momento del accidente. Hasta el momento, no se informó si el conductor sufrió lesiones ni se precisaron las circunstancias que provocaron el vuelco.

Se aguarda mayor información sobre lo sucedido y las condiciones en las que quedó el vehículo tras el siniestro.

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