Nelson Castro le entregó al papa León XIV una reliquia de Mama Antula durante su viaje a Uruguay

El periodista argentino le acercó al Sumo Pontífice un obsequio enviado desde Santiago del Estero por el padre Mario Ramón Tenti. La pieza perteneció a la primera santa argentina y será incorporada al Museo de la Historia Papal.

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El papa León XIV recibió una reliquia de Mama Antula durante el vuelo que lo trasladó desde Roma hasta Montevideo, Uruguay, en el inicio de su gira por Sudamérica. El encargado de entregarle el presente fue el periodista Nelson Castro, quien protagonizó un emotivo encuentro con el Sumo Pontífice.

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El obsequio fue enviado desde Santiago del Estero por el padre Mario Ramón Tenti, rector del Santuario de Mama Antula, y consiste en una imagen del Manuelito, una representación del Niño Jesús acostado sobre una cruz que perteneció a la santa santiagueña y que llevaba colgada del pecho.

La entrega también incluyó estampitas de la religiosa y una carta de Claudio Perusini, cuya recuperación de una enfermedad fue atribuida a un milagro de Mama Antula. En el mensaje, solicitó al Pontífice que contribuya a difundir la vida y el legado de la primera santa laica argentina.

Según se informó, la reliquia será incorporada al Museo de la Historia Papal, lo que representa un reconocimiento especial a la figura de Mama Antula y a su importancia para la comunidad católica santiagueña.

Nelson Castro contó cómo fue su encuentro con el Papa

Tras completar las 11 horas y 45 minutos de vuelo, el periodista compartió detalles del momento y destacó la emoción que sintió al entregarle el presente.

"Fue inolvidable y único", expresó Castro, quien también relató el breve intercambio que mantuvo con León XIV.

Cuando le preguntó cómo se encontraba, el Papa respondió con humor: "Bien. ¿Usted cómo me ve?".

El comunicador resaltó además la cercanía del Pontífice con los periodistas que viajaban en el avión papal.

"Es un hombre que le gusta el contacto con la gente y que te mira a los ojos cuando le hablás", señaló, al describir la atención que León XIV dedicaba a cada uno de los presentes.

La visita del Papa a la Argentina

Luego de sus actividades en Uruguay, el Sumo Pontífice tiene previsto llegar a la Argentina el domingo 8 de noviembre, para iniciar una visita de cuatro días que incluirá encuentros y celebraciones religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

De esta manera, Mama Antula volvió a estar presente en un acontecimiento significativo para la Iglesia, a través de una reliquia que partió desde Santiago del Estero y llegó a manos del papa León XIV.