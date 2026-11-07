El fiscal Amad apelará la prisión domiciliaria del exjuez Reynoso

El fiscal general Carlos Martín Amad ha confirmado su intención de apelar la prisión domiciliaria otorgada al exjuez federal Raúl Juan Reynoso, quien actualmente cumple una condena por corrupción en Salta.

Hoy 01:15

El fiscal general Carlos Martín Amad ha anunciado que apelará la decisión judicial que concede la prisión domiciliaria al exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso. Esta resolución le permite cumplir su condena en una vivienda del barrio Tres Cerritos, en la ciudad de Salta. Amad expresó su desacuerdo con los argumentos que justificaron este beneficio, señalando que antes de su reciente detención, Reynoso participaba en actividades recreativas, como jugar al fútbol con abogados en La Loma. Según el fiscal, "entonces no está tan mal".

La apelación se fundamenta en la preparación de un recurso de casación contra la resolución emitida el 3 de noviembre, que se refiere a la condena de cinco años por delitos de cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión. Uno de los puntos críticos que plantea la Fiscalía es que la jueza tomó en cuenta informes médicos de 2022, mientras que una evaluación más reciente del Servicio Penitenciario Federal determinó que Reynoso era apto para permanecer en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes.

El fiscal Amad sostiene que "la resolución no da respuesta acabada a la realidad del asunto" y añade que los médicos del establecimiento penitenciario indicaron que las enfermedades crónicas que padece el exmagistrado podrían ser tratadas dentro del penal. En caso de emergencia, se contempla la posibilidad de trasladarlo a hospitales de General Güemes o de Salta capital.

Reynoso, que reingresó al establecimiento penitenciario el 27 de octubre, fue evaluado como lúcido y en buen estado general. Sus antecedentes médicos incluyen diabetes, hipertensión, síndrome vertiginoso y cervicalgia. A pesar de su edad, con 67 años, la jueza Catalano decidió concederle la prisión domiciliaria por razones sanitarias, aunque no cumple con los 70 años requeridos para tal beneficio.

El fallo establece que Reynoso debe permanecer en el domicilio autorizado, someterse a controles médicos mensuales y utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico. La falta de cumplimiento de estas condiciones podría conllevar la revocación de la medida. Amad también expresó su intención de evaluar los riesgos procesales en relación con un nuevo juicio que se aproxima.

El 30 de noviembre comenzará el juicio conocido como Reynoso III, en el que el exjuez deberá responder por otros cargos de corrupción judicial. En este contexto, el exfiscal federal de Orán, José Luis Bruno, ya ha sido condenado en un juicio abreviado. La investigación se centra en la presunta entrega de sobornos para influir en decisiones judiciales relacionadas con causas de narcotráfico.

A pesar de que Reynoso ha optado por no aceptar un acuerdo abreviado y enfrenta el juicio, la unificación de sus condenas anteriores sigue pendiente. En 2019, fue sentenciado a 13 años de prisión y, recientemente, ha sido condenado a cinco años adicionales. La Fiscalía ha solicitado una pena total de 18 años, un planteo que aún debe ser evaluado por el Tribunal Oral Federal N.º 1.

Por último, el Ministerio Público Fiscal tiene un plazo de diez días para presentar el recurso de casación, y el fiscal Amad se comprometió a hacerlo antes de que venza dicho plazo.