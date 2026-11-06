Hernán Zanni, tras la salida de Domínguez de Central Córdoba: “No podemos equivocarnos con el próximo entrenador”

El presidente del Ferroviario habló en Radio Panorama sobre la difícil temporada del equipo, los motivos del cambio de técnico y la reconstrucción del plantel para 2027. También ratificó la apuesta por los juveniles del club.

Hoy 20:27

Hernán Zanni, presidente de Central Córdoba, analizó el complicado presente deportivo del Ferroviario y los desafíos que tendrá la institución de cara a 2027. En diálogo con el programa “El Dueño de la Tarde”, que se emite por Radio Panorama, el dirigente abordó varios temas tras la salida de Sebastián Domínguez y en la previa del partido del próximo domingo ante Lanús, donde el equipo santiagueño buscará cerrar el torneo con una alegría.

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Sobre la decisión de interrumpir el ciclo del entrenador, Zanni reconoció que los resultados fueron determinantes. “La campaña fue muy pobre, se sacaron muy pocos puntos. Estamos terminando con 10 puntos el torneo y la verdad que hemos salvado la categoría, diría que no tanto por mérito propio, sino más que nada por el rival”, expresó.

El presidente también advirtió que la situación obliga a tomar decisiones inmediatas. “Tiempo no podemos tomarnos, esto es ya. Tenemos que empezar a trabajar no solamente en la búsqueda del cuerpo técnico, sino también en el rearmado del equipo”, sostuvo, al confirmar que varios futbolistas no continuarán por finalización de contratos o decisiones deportivas.

En ese sentido, remarcó la importancia de llegar al inicio de la próxima temporada con una estructura definida. “El 24 de enero del año que viene está arrancando el torneo. Queremos hacer las cosas con tiempo para que no nos pille sobre la hora”, señaló.

Otro de los puntos destacados fue la apuesta por los jugadores de las divisiones inferiores, una política que, según explicó, continuará independientemente de quién asuma como entrenador. “Es un proyecto del club y de la comisión directiva. La idea es armar un equipo en el que podamos complementar a nuestros chicos, para que puedan ganar experiencia y en algún momento tener un plantel con nuestros propios jugadores”, afirmó.

Respecto del futuro cuerpo técnico, Zanni aseguró que ya tienen definido el perfil que buscan, aunque todavía analizan distintos nombres. “Tenemos muy poco margen para la elección, en el sentido de que no nos podemos equivocar. La campaña del año que viene tiene que ser buena”, enfatizó.

Finalmente, explicó que el objetivo es que el nuevo entrenador comience la pretemporada con gran parte del plantel conformado y participe en la elección de los refuerzos, aunque aclaró: “Vamos a escuchar al técnico que venga, pero la última palabra siempre va a ser de la comisión directiva”.

Mientras la dirigencia avanza en la planificación de 2027, Central Córdoba recibirá a Lanús este domingo desde las 19.30 en el Estadio Único Madre de Ciudades, con la intención de despedir una temporada difícil con una victoria ante su gente.