La FIFA redujo la sanción a Nahuel Molina, pero mantuvo los 10 partidos de suspensión a Leandro Paredes

La Cámara de Apelaciones aceptó parcialmente el reclamo de la AFA tras las sanciones impuestas por la final del Mundial 2026. La entidad argentina confirmó que recurrirá al TAS para intentar reducir el castigo al mediocampista de Boca.

Hoy 21:09

La FIFA confirmó una reducción en la sanción de Nahuel Molina, pero ratificó los diez partidos de suspensión para Leandro Paredes, luego de analizar la apelación presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, que Argentina perdió por 1-0 ante España el pasado 19 de julio.

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Los castigos se originaron por una pelea entre futbolistas de ambos seleccionados después del partido, durante los festejos del título español. Según los informes disciplinarios, Molina golpeó en el pecho a Rodri, mientras que Paredes protagonizó un enfrentamiento con Eric García y Gavi, que incluyó empujones y agresiones. Los incidentes también involucraron a Thiago Almada y Roberto Ayala, integrantes de la delegación argentina.

Tras revisar el caso, la Cámara de Apelaciones de la FIFA decidió reducir la suspensión de Molina de siete a cuatro partidos, mientras que su multa económica pasó de 90.000 a 60.000 dólares.

Distinta fue la situación de Paredes, ya que el organismo rechazó el reclamo y mantuvo la sanción de diez encuentros y una multa de 90.000 dólares.

La resolución también dejó firmes las penalidades económicas impuestas a la AFA por diferentes infracciones durante el Mundial, entre ellas cánticos discriminatorios de los hinchas y la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante la semifinal ante Inglaterra.

Ante este escenario, la entidad argentina confirmó que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Su departamento jurídico solicitará los fundamentos completos del fallo para presentar una nueva apelación.

Desde la AFA sostienen que cuentan con “argumentos de hecho y derecho suficientes” para buscar una reducción del castigo al mediocampista de Boca y de las sanciones institucionales.

Las suspensiones deben cumplirse en partidos de las respectivas selecciones nacionales. Como los futbolistas argentinos ya descontaron tres encuentros, Molina tiene pendiente una fecha, mientras que Paredes todavía deberá cumplir siete partidos, salvo que una nueva resolución modifique su situación.