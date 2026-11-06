Asaltaron a una mujer en plena Av. Belgrano y escaparon tras un intento de los vecinos por detenerlos

El hecho ocurrió alrededor de las 20 horas de este viernes, entre Av. Rivadavia y calle Andes. Los delincuentes se movilizaban en una motocicleta y lograron huir pese a la intervención de varias personas que intentaron impedir el escape.

Hoy 20:44

Un nuevo hecho de inseguridad se registró este viernes por la noche en Av. Belgrano, entre Rivadavia y Andes, donde dos hombres que circulaban en una motocicleta le robaron sus pertenencias a una mujer que caminaba por la zona.

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El episodio ocurrió cerca de las 20 horas, cuando uno de los sujetos descendió del rodado y sorprendió a la víctima para sustraerle sus pertenencias. Tras el asalto, el grito de la mujer alertó a otras personas que se encontraban en el lugar.

En ese momento, varios motociclistas intentaron intervenir para evitar la fuga e incluso buscaron chocar la moto en la que permanecía uno de los delincuentes. Sin embargo, mientras uno de los sospechosos escapó corriendo por la vía pública, el otro logró huir en el vehículo.

Pese a la persecución de las personas que presenciaron el hecho, los dos hombres lograron escapar. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre lo ocurrido ni se informó oficialmente si hubo personas detenidas.