Detuvieron en Paraguay al expresidente Santiago Peña tras su destitución por el escándalo de Ueno Bank

La Fiscalía paraguaya ordenó su detención este viernes, luego de que el Senado lo removiera del cargo por unanimidad. El exmandatario está investigado por presunta lesión de confianza e irregularidades financieras vinculadas a la crisis bancaria que afectó a casi tres millones de clientes.

Hoy 20:22

La crisis política en Paraguay sumó este viernes 6 un nuevo capítulo con la detención del expresidente Santiago Peña, pocas horas después de que el Congreso aprobara su destitución mediante un juicio político. La medida fue ordenada por el Ministerio Público paraguayo en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otras irregularidades financieras vinculadas al colapso de Ueno Bank.

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La Fiscalía dispuso que el exmandatario permanezca bajo detención domiciliaria. La orden se conoció después de que la Cámara de Senadores aprobara su remoción por 44 votos a favor y un legislador ausente, en una decisión que puso fin anticipadamente a su mandato presidencial.

La destitución dejó a Peña sin los fueros correspondientes a su cargo y sin la posibilidad de acceder a la inmunidad parlamentaria prevista para los expresidentes que adquieren la condición de senadores vitalicios.

El exmandatario enfrenta una investigación por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la administración de recursos públicos y sus vínculos con Ueno Bank, entidad financiera que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a graves problemas de solvencia.

La crisis bancaria provocó el congelamiento de los fondos de aproximadamente 2,9 millones de clientes, además de comprometer importantes depósitos de instituciones públicas. La situación desencadenó masivas protestas sociales y fuertes cuestionamientos al Gobierno por la supervisión del sistema financiero.

De acuerdo con la investigación fiscal, Peña está vinculado a una causa por presunta lesión de confianza, en la que se analizan operaciones financieras, posibles préstamos irregulares y el manejo de fondos estatales depositados en la entidad bancaria.

Antes de su destitución, el entonces presidente había anunciado su renuncia a través de las redes sociales, argumentando que buscaba preservar la estabilidad institucional y evitar una mayor confrontación política. Sin embargo, su dimisión no prosperó y el Congreso avanzó con el juicio político.

La crisis también tuvo consecuencias dentro del oficialismo paraguayo. Según publicó EnAgenda, el expresidente Horacio Cartes, actual titular del Partido Colorado, retiró su respaldo político a Peña durante el proceso parlamentario.

Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay, conforme al mecanismo de sucesión constitucional, con la responsabilidad de completar el mandato previsto hasta agosto de 2028.

Mientras tanto, la Justicia paraguaya continúa investigando las responsabilidades relacionadas con el colapso de Ueno Bank. La situación judicial de Santiago Peña abre una nueva etapa en la crisis institucional que atraviesa el país, en medio de los reclamos de miles de familias que buscan recuperar sus ahorros.